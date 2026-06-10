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Хэмилтон: сейчас переживаю период, когда приходится напоминать людям о том, кто я есть

Хэмилтон: сейчас переживаю период, когда приходится напоминать людям о том, кто я есть
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41-летний пилот итальянской команды «Феррари» британец Льюис Хэмилтон рассказал о своих чувствах в связи с успешным началом сезона-2026.

«Сейчас я переживаю период, когда мне приходится напоминать людям о том, кто я есть. Мои фанаты в прошлом году просили меня об этом, а теперь я стараюсь появляться на сцене каждые выходные и стараться это делать. здорово, что в команде ко мне снова стали относиться с любовью. Они верят в меня и в принятое ими решение подписать меня. Так что я очень счастлив», — приводит слова Хэмилтона портал Sky Sports.

В данный момент британский пилот занимает второе место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 90 очков.

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