Албон побьёт рекорд Мэнселла по числу стартов за «Уильямс» на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Пилот «Уильямса» Алекс Албон на Гран-при Барселоны-Каталуньи проведёт 96-ю гонку за команду, став пилотом с наибольшим количеством стартов в истории «Уильямса». Он превзойдёт достижение чемпиона мира 1992 года Найджела Мэнселла, который провёл за команду 95 гонок. К Гран-при Венгрии британец планирует достичь отметки в 100 стартов.

В Монако Албон сравнялся с Мэнселлом, финишировав восьмым и набрав четыре очка. К юбилейному старту в Барселоне британец выступит в специальном шлеме — современной реплике культового шлема Мэнселла образца чемпионского 1992 года.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

«Невероятно осознавать, что я провёл за эту историческую команду больше гонок, чем один из величайших гонщиков. Найджел Мэнселл вдохновлял меня с детства, он настоящий боец и легенда «Уильямса». Это достижение — не просто число. Каждый старт за последние пять сезонов — результат тяжёлой работы всей команды в Гроуве. Видеть своё имя рядом с такими легендами, как Найджел, Деймон Хилл и Ральф Шумахер, — большая честь и источник огромной гордости», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».

Руководитель команды Джеймс Ваулз назвал достижение Албона результатом многолетней работы, доверия и веры с обеих сторон. Сам Мэнселл отметил, что команда движется в правильном направлении, и не исключил, что Албон побьёт и его рекорд по количеству побед.

Албон выступает за «Уильямс» с 2022 года. За это время он набрал 121 очко, его лучшим результатом является пятое место.