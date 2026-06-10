Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон побьёт рекорд Мэнселла по числу стартов за «Уильямс» на Гран-при Барселоны-Каталуньи

Албон побьёт рекорд Мэнселла по числу стартов за «Уильямс» на Гран-при Барселоны-Каталуньи
Комментарии

Пилот «Уильямса» Алекс Албон на Гран-при Барселоны-Каталуньи проведёт 96-ю гонку за команду, став пилотом с наибольшим количеством стартов в истории «Уильямса». Он превзойдёт достижение чемпиона мира 1992 года Найджела Мэнселла, который провёл за команду 95 гонок. К Гран-при Венгрии британец планирует достичь отметки в 100 стартов.

В Монако Албон сравнялся с Мэнселлом, финишировав восьмым и набрав четыре очка. К юбилейному старту в Барселоне британец выступит в специальном шлеме — современной реплике культового шлема Мэнселла образца чемпионского 1992 года.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

«Невероятно осознавать, что я провёл за эту историческую команду больше гонок, чем один из величайших гонщиков. Найджел Мэнселл вдохновлял меня с детства, он настоящий боец и легенда «Уильямса». Это достижение — не просто число. Каждый старт за последние пять сезонов — результат тяжёлой работы всей команды в Гроуве. Видеть своё имя рядом с такими легендами, как Найджел, Деймон Хилл и Ральф Шумахер, — большая честь и источник огромной гордости», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».

Руководитель команды Джеймс Ваулз назвал достижение Албона результатом многолетней работы, доверия и веры с обеих сторон. Сам Мэнселл отметил, что команда движется в правильном направлении, и не исключил, что Албон побьёт и его рекорд по количеству побед.

Албон выступает за «Уильямс» с 2022 года. За это время он набрал 121 очко, его лучшим результатом является пятое место.

Может быть интересно:
Придумал спонсора, чтобы получить место в команде: история великого блефа от чемпиона Ф-1
Придумал спонсора, чтобы получить место в команде: история великого блефа от чемпиона Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android