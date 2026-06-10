На «Игора Драйв» прошёл фестиваль «Мото Драйв 2026» с гонками, мотокроссом и моноколёсами

6 и 7 июня автодром «Игора Драйв» в третий раз стал местом проведения фестиваля «Мото Драйв 2026». В субботу прошли спринтерские заезды в рамках чемпионата и первенства Санкт-Петербурга по шоссейно-кольцевым мотогонкам. В воскресенье зрители наблюдали двухчасовую командную гонку на выносливость.

Фото: Пресс-служба Игора Драйв

На трассе Ралли Мото Центра состоялись первый этап первенства России и четвёртый этап чемпионата страны по мотокроссу. Площадка центра контраварийной подготовки стала ареной соревнований и Кубка России по мотоджимхане.

Фото: Пресс-служба Игора Драйв

Впервые частью программы фестиваля стали соревнования на моноколёсах: заезды на время и моноджимхана в субботу, а также гонка на моноколёсах и параллельный слалом в воскресенье.

Фото: Пресс-служба Игора Драйв

Гостей фестиваля ждали выступления стант-райдеров, экстремальное шоу Freeride Engine с синхронными прыжками на квадроциклах и трюками через огненные кольца, а также трюки от команды FMX13 под руководством Алексея Колесникова, включая обратное сальто на багги.

Фото: Пресс-служба Игора Драйв

Впервые зрители могли стать участниками «Мотоквеста» и заездов на регулярность движения по шоссейно-кольцевой трассе. Вечер субботы завершился концертом инди-рок-группы «Сироткин», хедлайнером воскресной программы стал рэпер Icegergert (Георгий Гергерт).

Фото: Пресс-служба Игора Драйв

Для маленьких посетителей прошли гонки на беговелах, игры с аниматорами и мастер-классы. Следующий фестиваль — «Гараж Фест Игора Драйв 2026» — пройдёт 18 и 19 июля.