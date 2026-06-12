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Формула-1, Гран-при Барселоны-Каталуньи — 2026: пятничные тренировки, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Барселоны-Каталуньи — 2026: пятничные тренировки, онлайн-трансляция
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В пятницу, 12 июня, состоятся тренировки седьмого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Барселоны-Каталуньи. Начало первой сессии свободной практики запланировано на 14:30 по московскому времени, вторая стартует в 18:00.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции обеих практик, доступные по ссылкам ниже:

Первая тренировка Гран-при Барселоны-Каталуньи:

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 1
12 июня 2026, пятница. 14:30 МСК
Не началось

Вторая тренировка Гран-при Барселоны-Каталуньи:

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 2
12 июня 2026, пятница. 18:00 МСК
Не началось

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» (156 очков). На второй позиции — семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари» (90). Тройку сильнейших замыкает напарник Антонелли Джордж Расселл (88).

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