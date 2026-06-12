Формула-1, Гран-при Барселоны-Каталуньи — 2026: пятничные тренировки, онлайн-трансляция

В пятницу, 12 июня, состоятся тренировки седьмого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Барселоны-Каталуньи. Начало первой сессии свободной практики запланировано на 14:30 по московскому времени, вторая стартует в 18:00.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции обеих практик, доступные по ссылкам ниже:

Первая тренировка Гран-при Барселоны-Каталуньи:

Вторая тренировка Гран-при Барселоны-Каталуньи:

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» (156 очков). На второй позиции — семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари» (90). Тройку сильнейших замыкает напарник Антонелли Джордж Расселл (88).