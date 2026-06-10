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Вольф и Подольски на польском обсудили форму «Мерседеса» и завершение карьеры футболиста

Вольф и Подольски на польском обсудили форму «Мерседеса» и завершение карьеры футболиста
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф пообщался с бывшим футболистом сборной Германии Лукашем Подольски во время гоночного уикенда в Монако. Вольф, имеющий польские корни, и Подольски, также известный своим польским происхождением, встретились в паддоке.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

Подольски. Как форма?
Вольф. Форма хорошая, но нужно посмотреть, будет ли всё так же в гонке. Гонки в Монако могут быть немного странными.
Подольски. Странными, странными (Лукаш напомнил Тото, как произносится это слово на польском языке. — Прим. «Чемпионата»). Из-за аварий и всего такого.
Вольф. Как дела?
Подольски. Всё хорошо. Я перестал играть в футбол, теперь пришло время для чего-то нового.
Вольф. Может быть...
Подольски. Теперь я приехал сюда немного покататься.
Вольф. Хорошо, — сказали мужчины в видео, опубликованном пресс-службой «Мерседеса» в социальной сети Х.

Подольски завершил карьеру в мае 2026 года. За всё время нападающий провёл 130 матчей за сборную Германии и забил 49 мячей. Вместе с ней он стал чемпионом мира, а также завоевал серебро и бронзу чемпионатов Европы.

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