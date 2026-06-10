Вольф и Подольски на польском обсудили форму «Мерседеса» и завершение карьеры футболиста

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф пообщался с бывшим футболистом сборной Германии Лукашем Подольски во время гоночного уикенда в Монако. Вольф, имеющий польские корни, и Подольски, также известный своим польским происхождением, встретились в паддоке.

Подольски. Как форма?

Вольф. Форма хорошая, но нужно посмотреть, будет ли всё так же в гонке. Гонки в Монако могут быть немного странными.

Подольски. Странными, странными (Лукаш напомнил Тото, как произносится это слово на польском языке. — Прим. «Чемпионата»). Из-за аварий и всего такого.

Вольф. Как дела?

Подольски. Всё хорошо. Я перестал играть в футбол, теперь пришло время для чего-то нового.

Вольф. Может быть...

Подольски. Теперь я приехал сюда немного покататься.

Вольф. Хорошо, — сказали мужчины в видео, опубликованном пресс-службой «Мерседеса» в социальной сети Х.

Подольски завершил карьеру в мае 2026 года. За всё время нападающий провёл 130 матчей за сборную Германии и забил 49 мячей. Вместе с ней он стал чемпионом мира, а также завоевал серебро и бронзу чемпионатов Европы.