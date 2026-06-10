Вольф и Подольски на польском обсудили форму «Мерседеса» и завершение карьеры футболиста

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф пообщался с бывшим футболистом сборной Германии Лукашем Подольски во время гоночного уикенда в Монако. Вольф, имеющий польские корни, и Подольски, также известный своим польским происхождением, встретились в паддоке.
Подольски. Как форма?
Вольф. Форма хорошая, но нужно посмотреть, будет ли всё так же в гонке. Гонки в Монако могут быть немного странными.
Подольски. Странными, странными (Лукаш напомнил Тото, как произносится это слово на польском языке. — Прим. «Чемпионата»). Из-за аварий и всего такого.
Вольф. Как дела?
Подольски. Всё хорошо. Я перестал играть в футбол, теперь пришло время для чего-то нового.
Вольф. Может быть...
Подольски. Теперь я приехал сюда немного покататься.
Вольф. Хорошо, — сказали мужчины в видео, опубликованном пресс-службой «Мерседеса» в социальной сети Х.
Подольски завершил карьеру в мае 2026 года. За всё время нападающий провёл 130 матчей за сборную Германии и забил 49 мячей. Вместе с ней он стал чемпионом мира, а также завоевал серебро и бронзу чемпионатов Европы.