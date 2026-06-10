Албон представил специальный шлем к рекордному старту за «Уильямс»

Пилот «Уильямса» Алекс Албон представил специальный шлем, приуроченный к юбилейному старту в Барселоне. Британец выступит в современной реплике культового шлема Найджела Мэнселла образца чемпионского 1992 года.

«В этот уикенд войду в историю, проведя свой 96-й старт за «Уильямс». Это рекорд команды, по этому показателю обойду легендарного Найджела Мэнселла. Это невероятное ощущение — видеть своё имя рядом с именами настоящих великих гонщиков этого спорта и этой культовой команды.

Спасибо, Найджел, за тёплые слова и за то, что позволил мне выступить в этот уикенд с твоим шлемом. Это жест, который я никогда не забуду. Горжусь своим путём вместе с «Уильямсом», — написал Албон в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»