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Албон представил специальный шлем к рекордному старту за «Уильямс»

Албон представил специальный шлем к рекордному старту за «Уильямс»
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон представил специальный шлем, приуроченный к юбилейному старту в Барселоне. Британец выступит в современной реплике культового шлема Найджела Мэнселла образца чемпионского 1992 года.

«В этот уикенд войду в историю, проведя свой 96-й старт за «Уильямс». Это рекорд команды, по этому показателю обойду легендарного Найджела Мэнселла. Это невероятное ощущение — видеть своё имя рядом с именами настоящих великих гонщиков этого спорта и этой культовой команды.

Спасибо, Найджел, за тёплые слова и за то, что позволил мне выступить в этот уикенд с твоим шлемом. Это жест, который я никогда не забуду. Горжусь своим путём вместе с «Уильямсом», — написал Албон в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

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