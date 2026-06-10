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«Рейсинг Буллз» представил футбольную ливрею к Гран-при Барселоны-Каталуньи

«Рейсинг Буллз» представил футбольную ливрею к Гран-при Барселоны-Каталуньи
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«Рейсинг Буллз» представил специальную ливрею VCARB FC, подготовленную к Гран-при Барселоны-Каталуньи. Ранее команда уже анонсировала коллекцию одежды, а теперь показала и саму машину.

Фото: Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

Фото: Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

«Формула-1 и футбол — это два глобальных вида спорта с невероятно преданными сообществами. С проектом VCARB FC мы хотели отметить пересечение этих миров и объединить энергию обоих видов спорта», — приводит слова генерального директора команды Питера Байера пресс-служба «Рейсинг Буллз».

Фото: Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

Ливрея вдохновлена визуальным языком футбольной культуры. Фирменный герб VCARB FC объединяет клетчатый флаг и три звезды — дань уважения трём странам-хозяйкам чемпионата мира по футболу 2026 года (США, Канада, Мексика), а также отмечает третий год команды в Формуле-1.

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«Рейсинг Буллз» представил футбольную коллекцию к Гран-при Испании под названием VCARB FC
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