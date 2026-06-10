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Антонелли признался, что опасался за своё будущее в Формуле-1 во время дебютного сезона

Антонелли признался, что опасался за своё будущее в Формуле-1 во время дебютного сезона
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, что по ходу прошлого сезона испытывал серьёзное давление из-за неопределённости вокруг своего будущего.

«Сейчас я испытываю гораздо меньше стресса, чем в прошлом году. Сегодня чувствую, что уже кое-что доказал и гораздо лучше контролирую ситуацию. Знаю, что буду выступать в Формуле-1 и в следующем сезоне, тогда как в прошлом году был момент, во время уикенда Гран-при Бельгии, когда всё вокруг меня казалось гораздо более мрачным.

Я прошёл через непростой период, но благодаря этому стал сильнее психологически как гонщик, а главное — как человек.

В определённый момент сезона дела на трассе складывались не так, как я надеялся. Кроме того, начали распространяться слухи о возможном переходе в «Альпин» или «Уильямс», и эти слухи никто не опровергал. В таких ситуациях неизбежно появляются сомнения, а вместе с ними возникает риск оказаться в замкнутом круге неудач», — приводит слова Антонелли портал F1оversteer.

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