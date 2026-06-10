Второй этап RDRC по дрэг-рейсингу пройдёт 13-14 июня в Быково

13-14 июня на автодроме RDRC Racepark в Быково пройдёт второй этап RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Стартовый этап собрал более 200 гонщиков, на втором ожидается более 250 пилотов на автомобилях и мотоциклах.

Фото: Пресс-служба RDRC

На старт выйдут пилоты и команды, не успевшие подготовить технику к началу сезона. Ожидается возвращение нескольких легендарных спортсменов, в том числе чемпиона России 2013 года Александра Альбина.

В рамках этапа пройдут заезды серий: Про (профессиональная техника с каркасом безопасности), Про Стрит (быстрые дорожные машины), Стрит (дорожные автомобили), Клуб (кастомная техника с механической трансмиссией) и Мото (мотоциклы).

Фото: Пресс-служба RDRC

На первом этапе из-за непогоды не состоялся фестиваль Russian Weekend Drags от Mad Buckets — крупнейшего сообщества любителей классических и редких американских машин. На втором этапе автомобили разных эпох будут представлены в выставочной зоне, также состоятся заезды американской классики.

Фото: Пресс-служба RDRC

Для зрителей будут работать трибуны, ресторанный дворик, детский городок, дрифт- и дрэг-такси, автограф-сессии пилотов и доступ в технический парк. Билеты трёх категорий — «Комфорт», «Комфорт Плюс» и «Премиум» — доступны на сайте RDRC.