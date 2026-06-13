Формула-1, Гран-при Барселоны-Каталуньи — 2026: субботняя практика, онлайн-трансляция
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Сегодня, 13 июня, в Барселоне на трассе «Барселона-Каталунья» продолжится гоночный уикенд седьмого этапа чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026. В 13:30 по московскому времени начнётся третья свободная практика (FP3) — последняя тренировка перед квалификацией.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию субботней сессии. Следить за событиями можно будет в нашем Матч-центре.
Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Барселоны-Каталуньи:
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Свободная практика 3
13 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:15.679
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.214
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243
После шести этапов чемпионата в личном зачёте пилотов лидирует Андреа Кими Антонелли («Мерседес») со 156 очками. Льюис Хэмилтон из «Феррари» благодаря второму месту в Монако поднялся на вторую позицию в личном зачёте (90 очков). Замыкает тройку лидеров напарник Антонелли Джордж Расселл (88).
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