Формула-1, Гран-при Барселоны-Каталуньи — 2026: субботняя практика, онлайн-трансляция

Сегодня, 13 июня, в Барселоне на трассе «Барселона-Каталунья» продолжится гоночный уикенд седьмого этапа чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026. В 13:30 по московскому времени начнётся третья свободная практика (FP3) — последняя тренировка перед квалификацией.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию субботней сессии. Следить за событиями можно будет в нашем Матч-центре.

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Барселоны-Каталуньи:

После шести этапов чемпионата в личном зачёте пилотов лидирует Андреа Кими Антонелли («Мерседес») со 156 очками. Льюис Хэмилтон из «Феррари» благодаря второму месту в Монако поднялся на вторую позицию в личном зачёте (90 очков). Замыкает тройку лидеров напарник Антонелли Джордж Расселл (88).