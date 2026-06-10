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Льюис Хэмилтон пропустит первую практику в Барселоне, его заменит пилот Ф-2 Дино Беганович

Льюис Хэмилтон пропустит первую практику в Барселоне, его заменит пилот Ф-2 Дино Беганович
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон пропустит первую свободную практику Гран-при Барселоны-Каталуньи. Его место за рулём займёт шведский гонщик Дино Беганович, который является частью Ferrari Driver Academy.

«Надеть красный гоночный комбинезон, снова сесть за руль и тесно работать с инженерами и механиками — это что-то уникальное, так что очень жду Барселону. У меня отличные воспоминания о прошлогодней первой свободной практике, хочу опираться на этот опыт. Моя цель — выполнить работу, которую требует от меня команда, предоставить полезную обратную связь и максимально адаптироваться к машине», — приводит слова Бегановича пресс-служба «Феррари».

Каждый основной пилот Формулы-1 обязан дважды за сезон уступить свой кокпит новичку. Беганович уже проводил две практики FP1 в прошлом году — в Бахрейне и Австрии.

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