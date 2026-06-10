В «Мерседесе» раздражены мнением, что их успехи связаны лишь с мотором — источник

В «Мерседесе» недовольны распространённым мнением о том, что главной причиной успехов команды является силовая установка, сообщает журналист Sky Sports Крейг Слейтер.

«Когда речь заходит о «Мерседесе» и Монако, несколько человек из команды говорили мне, что их уже немного раздражает распространённое мнение о том, что всё дело исключительно в их силовой установке, что чемпионат им выигрывает мотор из Бриксуорта, а у «Феррари» якобы есть какое-то выдающееся шасси.

Потому что они выиграли на трассе, где мощность двигателя играет далеко не решающую роль, в Монте-Карло. И, думаю, даже «Макларен» это признаёт.

Несмотря на все разговоры о преимуществах заводской команды, которая лучше знает особенности своего двигателя, даже в «Макларене» соглашаются с тем, что «Мерседес» построила действительно хорошее шасси», — заявил Слейтер в эфире подкаста The F1 Show.

Напомним, на Гран-при Монако победу одержал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Итальянец стал самым молодым победителем в истории этапа в Монте-Карло и укрепил лидерство в общем зачёте чемпионата мира.