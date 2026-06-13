Формула-1, Гран-при Барселоны-Каталуньи — 2026: квалификация, онлайн-трансляция

В субботу, 13 июня, состоится квалификация к гонке седьмого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Барселоны-Каталуньи. Начало запланировано на 17:00 мск. Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, доступную по ссылке ниже или в Матч-центре.

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1:

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» (156 очков). На второй позиции — семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари» (90). Тройку сильнейших замыкает напарник Антонелли Джордж Расселл (88).