Формула-1, Гран-при Барселоны-Каталуньи — 2026: квалификация, онлайн-трансляция
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В субботу, 13 июня, состоится квалификация к гонке седьмого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Барселоны-Каталуньи. Начало запланировано на 17:00 мск. Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, доступную по ссылке ниже или в Матч-центре.
Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1:
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Квалификация
13 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:14.679
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.064
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.319
Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» (156 очков). На второй позиции — семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари» (90). Тройку сильнейших замыкает напарник Антонелли Джордж Расселл (88).
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