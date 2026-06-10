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В Ф-1 согласовали поэтапное изменение распределения мощности ДВС и электромотора до 60:40

В Ф-1 согласовали поэтапное изменение распределения мощности ДВС и электромотора до 60:40
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Международная автомобильная федерация (ФИА), команды и производители двигателей согласовали пакет изменений технического, спортивного и финансового регламентов Формулы-1 на 2027-й и 2028-й.

Предусмотрено поэтапное изменение распределения мощности между двигателем внутреннего сгорания и электромотором. Также ожидаются корректировки мощности ДВС, расхода топлива и работы гибридной системы. Цель — решить проблемы с энергоменеджментом, с которыми пилоты столкнулись в начале сезона-2026, и сделать квалификацию более «полноценной».

Пакет поправок будет представлен на утверждение Всемирного совета по автоспорту 23 июня в Макао. Ожидается, что с 2027 года распределение мощности составит 58% на 42%, а с 2028 года — 60% на 40% с увеличением расхода топлива на 13%.

202620272028
Двигатель внутреннего сгорания
Максимальная мощность400 кВт420 кВт450 кВт
Увеличение расхода топлива5%13%
MGUK
Максимальная мощность350 кВт300 кВт300 кВт
Максимальная мощность в режиме обгона350 кВт350 кВт350 кВт
Максимальная мощность рекуперации350 кВт375 кВт400 кВт
Распределение мощности ДВС/MGUK53/4758/4260/40

В пакет также включены меры по условиям поставки силовых установок, гоночным операциям и финансовому регламенту.

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