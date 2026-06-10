В Ф-1 согласовали поэтапное изменение распределения мощности ДВС и электромотора до 60:40

Международная автомобильная федерация (ФИА), команды и производители двигателей согласовали пакет изменений технического, спортивного и финансового регламентов Формулы-1 на 2027-й и 2028-й.
Предусмотрено поэтапное изменение распределения мощности между двигателем внутреннего сгорания и электромотором. Также ожидаются корректировки мощности ДВС, расхода топлива и работы гибридной системы. Цель — решить проблемы с энергоменеджментом, с которыми пилоты столкнулись в начале сезона-2026, и сделать квалификацию более «полноценной».
Пакет поправок будет представлен на утверждение Всемирного совета по автоспорту 23 июня в Макао. Ожидается, что с 2027 года распределение мощности составит 58% на 42%, а с 2028 года — 60% на 40% с увеличением расхода топлива на 13%.
|2026
|2027
|2028
|Двигатель внутреннего сгорания
|Максимальная мощность
|400 кВт
|420 кВт
|450 кВт
|Увеличение расхода топлива
|5%
|13%
|MGUK
|Максимальная мощность
|350 кВт
|300 кВт
|300 кВт
|Максимальная мощность в режиме обгона
|350 кВт
|350 кВт
|350 кВт
|Максимальная мощность рекуперации
|350 кВт
|375 кВт
|400 кВт
|Распределение мощности ДВС/MGUK
|53/47
|58/42
|60/40
В пакет также включены меры по условиям поставки силовых установок, гоночным операциям и финансовому регламенту.