В Ф-1 согласовали поэтапное изменение распределения мощности ДВС и электромотора до 60:40

Международная автомобильная федерация (ФИА), команды и производители двигателей согласовали пакет изменений технического, спортивного и финансового регламентов Формулы-1 на 2027-й и 2028-й.

Предусмотрено поэтапное изменение распределения мощности между двигателем внутреннего сгорания и электромотором. Также ожидаются корректировки мощности ДВС, расхода топлива и работы гибридной системы. Цель — решить проблемы с энергоменеджментом, с которыми пилоты столкнулись в начале сезона-2026, и сделать квалификацию более «полноценной».

Пакет поправок будет представлен на утверждение Всемирного совета по автоспорту 23 июня в Макао. Ожидается, что с 2027 года распределение мощности составит 58% на 42%, а с 2028 года — 60% на 40% с увеличением расхода топлива на 13%.

2026 2027 2028 Двигатель внутреннего сгорания Максимальная мощность 400 кВт 420 кВт 450 кВт Увеличение расхода топлива 5% 13% MGUK Максимальная мощность 350 кВт 300 кВт 300 кВт Максимальная мощность в режиме обгона 350 кВт 350 кВт 350 кВт Максимальная мощность рекуперации 350 кВт 375 кВт 400 кВт Распределение мощности ДВС/MGUK 53/47 58/42 60/40

В пакет также включены меры по условиям поставки силовых установок, гоночным операциям и финансовому регламенту.