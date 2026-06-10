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Ферстаппена заметили на встрече с руководством концерна «Ред Булл» в Зальцбурге

Ферстаппена заметили на встрече с руководством концерна «Ред Булл» в Зальцбурге
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Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был замечен в Зальцбурге на встрече с руководством концерна по производству энергетических напитков.

По имеющейся информации, нидерландский гонщик встретился с Марком Матешицем, сыном основателя компании Дитриха Матешица, управляющим директором по корпоративным проектам и инвестициям Оливером Минцлаффом, совладельцем «Ред Булл» Чалермом Ювидьей, а также своим менеджером Раймондом Вермюленом.

Подробности встречи на данный момент не раскрываются.

Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года. За это время нидерландец выиграл четыре чемпионских титула и стал одним из самых успешных пилотов в истории команды.

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