Ферстаппена заметили на встрече с руководством концерна «Ред Булл» в Зальцбурге

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был замечен в Зальцбурге на встрече с руководством концерна по производству энергетических напитков.

По имеющейся информации, нидерландский гонщик встретился с Марком Матешицем, сыном основателя компании Дитриха Матешица, управляющим директором по корпоративным проектам и инвестициям Оливером Минцлаффом, совладельцем «Ред Булл» Чалермом Ювидьей, а также своим менеджером Раймондом Вермюленом.

Подробности встречи на данный момент не раскрываются.

Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с 2016 года. За это время нидерландец выиграл четыре чемпионских титула и стал одним из самых успешных пилотов в истории команды.