Антонелли отреагировал на историю с полотенцем, которое забрала Кардашьян

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли с юмором отреагировал на историю с полотенцем после Гран-при Монако, которое забрала американская актриса и модель Ким Кардашьян. Ранее видеоролик с этим эпизодом опубликовала российская телеведущая Виктория Боня.

«Эй, ты видел моё полотенце?» — пошутил Кими в видеоролике.

Напомним, Кардашьян впервые появилась в паддоке Формулы-1 вместе с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Официально информация об отношениях между ними не подтверждалась.

Антонелли, в свою очередь, одержал победу на Гран-при Монако, став самым молодым победителем этапа в Монте-Карло, а также самым молодым обладателем «Большого шлема» в истории Формулы-1.