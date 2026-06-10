Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли отреагировал на историю с полотенцем, которое забрала Кардашьян

Антонелли отреагировал на историю с полотенцем, которое забрала Кардашьян
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли с юмором отреагировал на историю с полотенцем после Гран-при Монако, которое забрала американская актриса и модель Ким Кардашьян. Ранее видеоролик с этим эпизодом опубликовала российская телеведущая Виктория Боня.

«Эй, ты видел моё полотенце?» — пошутил Кими в видеоролике.

Напомним, Кардашьян впервые появилась в паддоке Формулы-1 вместе с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Официально информация об отношениях между ними не подтверждалась.

Антонелли, в свою очередь, одержал победу на Гран-при Монако, став самым молодым победителем этапа в Монте-Карло, а также самым молодым обладателем «Большого шлема» в истории Формулы-1.

Материалы по теме
Видео
Боня опубликовала видео, как Ким Кардашьян забрала полотенце Антонелли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android