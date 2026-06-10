Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: ФИА и команды финально утвердили сокращение дистанций части гонок с 2027 года

Источник: ФИА и команды финально утвердили сокращение дистанций части гонок с 2027 года
Комментарии

ФИА и команды Формулы-1 окончательно согласовали сокращение дистанции отдельных гонок в сезоне 2027 года.

«Что касается организации гоночных уикендов, то, как стало известно, уже достигнута договорённость о сокращении дистанции гонок на некоторых трассах. Кроме того, планируется ограничить количество ознакомительных кругов, которые пилоты могут проехать по пути на стартовую решётку», — написал журналист Томас Махер на своей странице в социальной сети Х.

Ранее команды и ФИА договорились поэтапно перейти от первоначальной схемы распределения мощности 50/50 между ДВС и электрической частью силовой установки в пользу соотношения 60/40. Это будет осуществляться за счёт увеличения расхода топлива, из-за чего на отдельных трассах может возникнуть необходимость сокращения гоночной дистанции.

Материалы по теме
Официально
В Ф-1 согласовали поэтапное изменение распределения мощности ДВС и электромотора до 60:40
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android