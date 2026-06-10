Источник: ФИА и команды финально утвердили сокращение дистанций части гонок с 2027 года

ФИА и команды Формулы-1 окончательно согласовали сокращение дистанции отдельных гонок в сезоне 2027 года.

«Что касается организации гоночных уикендов, то, как стало известно, уже достигнута договорённость о сокращении дистанции гонок на некоторых трассах. Кроме того, планируется ограничить количество ознакомительных кругов, которые пилоты могут проехать по пути на стартовую решётку», — написал журналист Томас Махер на своей странице в социальной сети Х.

Ранее команды и ФИА договорились поэтапно перейти от первоначальной схемы распределения мощности 50/50 между ДВС и электрической частью силовой установки в пользу соотношения 60/40. Это будет осуществляться за счёт увеличения расхода топлива, из-за чего на отдельных трассах может возникнуть необходимость сокращения гоночной дистанции.