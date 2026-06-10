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Култхард: если Расселл не начнёт обыгрывать Кими, то всё кончено

Култхард: если Расселл не начнёт обыгрывать Кими, то всё кончено
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард жёстко оценил положение Джорджа Расселла в борьбе с напарником по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли.

«Он должен показать, что способен взять поул в Барселоне. Разумеется, при условии, что машина будет достаточно быстрой. Но прежде всего ему просто нужно начать побеждать Кими. Давайте будем честны: если он не начнёт обыгрывать Кими, то всё кончено. Никакого чемпионского титула», — сказал Култхард в подкасте Up To Speed.

Соведущий подкаста Уилл Бакстон поддержал мнение бывшего гонщика.

«Можно сколько угодно говорить: «Мне всего лишь нужна хорошая машина. Мне всего лишь нужен шанс». Но угадай что? Теперь у тебя есть машина. У тебя есть этот шанс. А тебя просто уничтожают».

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