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Лоусон: Риккардо было бы очень легко начать испытывать ко мне неприязнь

Лоусон: Риккардо было бы очень легко начать испытывать ко мне неприязнь
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Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал об отношениях с бывшим пилотом Формулы-1 Даниэлем Риккардо после того, как в 2024 году занял место австралийца в младшей команде «Ред Булл».

«Да, время от времени мы общаемся. Сейчас он живёт своей лучшей жизнью. Самым важным моментом, конечно, был 2024 год, когда я занял его место.

На протяжении всей этой истории ему было бы очень и очень легко начать испытывать ко мне неприязнь. Но этого не произошло. Наоборот, он очень сильно меня поддерживал. Это было действительно здорово. И потом тоже, если мне требовалась помощь или совет, он всегда отвечал на звонок и помогал. Честно говоря, это было очень круто.

На днях я нашёл его величайшую фотографию. И сразу же отправил её ему. Это был Даниэль Риккардо в лучшие годы, ещё с брекетами. Я вообще не знал, что он пришёл в Формулу-1 с брекетами!» — приводит слова Лоусона портал RacingNews365.

Напомним, Риккардо покинул «Рейсинг Буллз» после Гран-при Сингапура 2024 года. Его место в составе команды занял Лоусон, который ранее уже подменял австралийца во время восстановления после травмы руки.

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