Формула-1, Гран-при Барселоны-Каталуньи — 2026: во сколько начало, где смотреть эфир

В воскресенье, 14 июня, пройдёт гонка седьмого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Барселоны-Каталуньи. Заезд стартует в 16:00 по московскому времени. Трансляцию будет вести телеканал Sky Sports, также эфир можно посмотреть на сервисе F1 TV. Для зрителей Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии показ организует Setanta Sports.
Официальной трансляции на территории России не будет. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Формулы-1, доступную по ссылке ниже или в Матч-центре.
Онлайн-трансляция гонки Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1.
Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» (156 очков). На второй позиции — семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари» (90). Тройку сильнейших замыкает напарник Антонелли Джордж Расселл (88).
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