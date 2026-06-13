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Формула-1, Гран-при Барселоны-Каталуньи — 2026: во сколько начало, где смотреть прямой эфир

Формула-1, Гран-при Барселоны-Каталуньи — 2026: во сколько начало, где смотреть эфир
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В воскресенье, 14 июня, пройдёт гонка седьмого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Барселоны-Каталуньи. Заезд стартует в 16:00 по московскому времени. Трансляцию будет вести телеканал Sky Sports, также эфир можно посмотреть на сервисе F1 TV. Для зрителей Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии показ организует Setanta Sports.

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719

Официальной трансляции на территории России не будет. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Формулы-1, доступную по ссылке ниже или в Матч-центре.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1.

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» (156 очков). На второй позиции — семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари» (90). Тройку сильнейших замыкает напарник Антонелли Джордж Расселл (88).

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