Формула-1, Гран-при Барселоны-Каталуньи — 2026: онлайн-трансляция начнётся в 15:50 мск

В воскресенье, 14 июня, состоится гонка седьмого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Барселоны-Каталуньи. Начало заезда запланировано на 16:00 по московскому времени. Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, доступную по ссылке ниже или в Матч-центре.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1.

После шести этапов чемпионата в личном зачёте пилотов лидирует Андреа Кими Антонелли («Мерседес») со 156 очками. Льюис Хэмилтон из «Феррари» благодаря второму месту в Монако поднялся на вторую позицию в личном зачёте (90 очков). Замыкает тройку лидеров напарник Антонелли Джордж Расселл (88).