Формула-1, Гран-при Барселоны-Каталуньи — 2026: онлайн-трансляция начнётся в 15:50 мск
Поделиться
В воскресенье, 14 июня, состоится гонка седьмого этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Барселоны-Каталуньи. Начало заезда запланировано на 16:00 по московскому времени. Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, доступную по ссылке ниже или в Матч-центре.
Онлайн-трансляция гонки Гран-при Барселоны-Каталуньи Формулы-1.
Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
14 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:32:28.105
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+19.561
3
Ландо Норрис
McLaren
+23.719
После шести этапов чемпионата в личном зачёте пилотов лидирует Андреа Кими Антонелли («Мерседес») со 156 очками. Льюис Хэмилтон из «Феррари» благодаря второму месту в Монако поднялся на вторую позицию в личном зачёте (90 очков). Замыкает тройку лидеров напарник Антонелли Джордж Расселл (88).
Сейчас читают:
Комментарии
- 20 июня 2026
-
23:48
-
23:27
-
22:37
-
22:19
-
21:59
-
20:59
-
20:46
-
19:55
-
19:31
-
18:35
-
17:42
-
16:43
-
16:25
-
15:59
-
15:41
-
14:59
-
14:08
-
13:22
-
12:58
-
12:34
-
11:59
-
11:24
-
10:59
-
10:38
-
09:59
-
09:28
-
00:33
- 19 июня 2026
-
23:32
-
22:36
-
21:38
-
20:51
-
19:49
-
18:43
-
17:42
-
16:55