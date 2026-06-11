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«Такие выступления и должен показывать». Ферстаппен — о чемпионском потенциале Антонелли

«Такие выступления и должен показывать». Ферстаппен — о чемпионском потенциале Антонелли
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о лидере сезона-2026 Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

— Является ли Антонелли будущим чемпионом Формулы-1?
— Да, несомненно. Я думаю, вы видите нескольких парней, которые растут из младших Формул и обладают чем-то особенным, и, когда они переходят в другую серию, они сразу же быстры. Думаю, это было довольно очевидно в случае с Кими, так что это не было сюрпризом. Но, конечно, когда вы попадаете в Формулу-1, важен не только талант. Многое должно сойтись.

Вам нужно стать более разносторонним гонщиком, а затем, конечно, вам нужна машина, которая позволит это сделать. Но я думаю, что в этом году он показывает, что, когда у него есть машина, которая это позволяет, он как гонщик выкладывается на полную. Так что за этим замечательно наблюдать, и именно такие выступления он и должен показывать, — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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