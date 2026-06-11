«Не та тенденция, которую видел». Вольф — о жалобах Расселла на пропажу скорости

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф отреагировал на жалобы Джорджа Расселла на исчезновение скорости в сезоне-2026 на последних Гран-при.

«Джордж очень хорошо умеет анализировать и оценивать ситуацию. Я сказал ему, что он был на поуле [в Канаде], выиграл спринтерскую гонку и лидировал в основной гонке, не было речи о нехватке скорости. Это было две недели назад, так что мы должны уверенно стоять на ногах, проанализировать данные и понять, почему Монако было трудным, но западение его скорости — не та тенденция, которую я видел в течение сезона», — приводит слова Вольфа RacingNews365.