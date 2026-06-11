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«Гонялся бы до 45 лет». Леклер назвал причины, по которым может уйти из Формулы-1

«Гонялся бы до 45 лет». Леклер назвал причины, по которым может уйти из Формулы-1
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28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер («Феррари») высказался о своём будущем в Формуле-1.

— Предположим, когда твой новый контракт подойдёт к концу, у тебя за плечами будет 11 сезонов в Формуле-1, 10 из которых — в «Феррари». И всё же тебе будет всего 31 год. Приходит ли тебе в голову мысль, насколько долгим может быть твоё будущее в этом спорте?
— Люблю этот спорт и считаю себя очень везучим, что могу заниматься тем, чем занимаюсь. Однако трудно иметь ясное представление о будущем, вообразить, как я буду чувствовать себя через два, три, пять или 10 лет. Это зависит от многих вещей. Формула-1 всегда была самой важной вещью в моей жизни, но я также человек, который любит семью, и сегодня не знаю, где буду или какова будет моя ситуация через несколько лет. Могут быть аспекты, способные повлиять на моё общее видение.

— Наличие детей?
— Например, да. Но если вы спросите меня сегодня, что я думаю, отвечу, что гонялся бы в Формуле-1 до 45 лет! Однако я не хотел бы быть настолько уверенным сейчас, а затем передумать через три года. Повторюсь, трудно представить сегодня, какой будет моя жизнь через три или пять лет. Но Формула-1 мне очень нравится, хотел бы продолжать как можно дольше, — приводит слова Леклера Motorsport Italia.

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