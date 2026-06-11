Пилот Ф-Е после перехода к аутсайдеру заявил, что использует подход Расселла в «Уильямсе»

22-летний британский автогонщик Тейлор Барнард, выступающий за команду «Пенске» в Формуле-Е, рассказал о своём переходе в коллектив после ухода «Макларена» из серии.

«Думаю, всё зависит от машины. Я всегда вспоминаю, когда Джордж Расселл был в «Уильямсе». Он всегда ставил относительную цель, основанную на том, что они могли сделать в то время на той машине, которая у них была, и я перенёс эту ментальность, куда бы я ни пошёл.

Если у меня есть машина, которая может достичь максимум 10-го места, то эта позиция для меня будет победой, потому что я выжал максимум из того, что мог. Как я уже сказал, я учусь как можно больше, стараюсь показать лучшие результаты и набрать как можно больше очков — это и есть моя цель на оставшуюся часть года», — приводит слова Барнарда RacingNews365.

После 10 этапов сезона-2026 «Пенске» занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 34 очка. У лидера «Ягуара» — 208.