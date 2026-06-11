Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилот Ф-Е после перехода к аутсайдеру заявил, что использует подход Расселла в «Уильямсе»

Пилот Ф-Е после перехода к аутсайдеру заявил, что использует подход Расселла в «Уильямсе»
Комментарии

22-летний британский автогонщик Тейлор Барнард, выступающий за команду «Пенске» в Формуле-Е, рассказал о своём переходе в коллектив после ухода «Макларена» из серии.

«Думаю, всё зависит от машины. Я всегда вспоминаю, когда Джордж Расселл был в «Уильямсе». Он всегда ставил относительную цель, основанную на том, что они могли сделать в то время на той машине, которая у них была, и я перенёс эту ментальность, куда бы я ни пошёл.

Если у меня есть машина, которая может достичь максимум 10-го места, то эта позиция для меня будет победой, потому что я выжал максимум из того, что мог. Как я уже сказал, я учусь как можно больше, стараюсь показать лучшие результаты и набрать как можно больше очков — это и есть моя цель на оставшуюся часть года», — приводит слова Барнарда RacingNews365.

После 10 этапов сезона-2026 «Пенске» занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 34 очка. У лидера «Ягуара» — 208.

Материалы по теме
«Не та тенденция, которую видел». Вольф — о жалобах Расселла на пропажу скорости
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android