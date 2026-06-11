«Ближе некуда». Хэмилтон — о первой победе в Гран-при за рулём «Феррари»

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон отреагировал на свои выступления в «Феррари» в 2026 году.

«Первая победа в гонке в «Феррари»? Она ближе некуда, но разрыв от лидера сезона всё ещё 66 очков. Я не могу поверить, что я второй в чемпионате, и я очень счастлив и благодарен за это. Я не смог бы этого добиться без этой команды, без нашей надёжности, а также без Фреда [Вассёра]. Фред был потрясающим в своей поддержке. Я думаю, прошлый год был очень трудным для нас обоих, и я умолял его о некоторых изменениях.

Он справился и сделал их, и теперь я вижу плоды этого и наконец могу отплатить им. Я думаю, что сейчас всё ещё очень начало сезона, так что нам просто нужно продолжать преследовать [«Мерседес»]. На самом деле, в жизни преследовать легче, чем защищаться. И хотя эти ребята очень быстры и они потрясающая команда, мы будем продолжать давить, продолжать преследовать, и я не сомневаюсь, что в какой-то момент мы добьёмся своего», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.