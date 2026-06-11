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«Антонелли из 2025 года не вернётся». Эксперт — о форме Расселла в последних этапах

«Антонелли из 2025 года не вернётся». Эксперт — о форме Расселла в последних этапах
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Автоспортивный эксперт и журналист Сэмюэль Куп высказался о форме Джорджа Расселла из команды Формулы-1 «Мерседес» в сезоне-2026.

«Проблема в том, что он, кажется, не знает, как сейчас остановить падение темпа и адаптироваться к тем сложностям, с которыми столкнулся. Хорошая новость в том, что до летнего перерыва осталось пять этапов, а это значит, что у Расселла есть масса возможностей для ответного удара, и к моменту перерыва всё может выглядеть совсем иначе.

После гонки он настаивал, что не верит в удачу или невезение, а затем подчеркнул своё невезение в Канаде, Японии и эффект снежного кома, который оказал первый штраф в Монако на его выступление, превратив возможный подиум в очередной нулевой этап. Но всё уравновесится. В спорте так всегда бывает с приливами и отливами в течение всего сезона.

И если удачу он контролировать явно не может, то что он и может контролировать, так это то, вернётся ли он в строй и каким образом. Ему нужно найти способ, найдя ответы на вопросы, которые у него есть — что, учитывая его странное состояние ума, может быть легче сказать, чем сделать — потому что сейчас не 2025 год и Кими Антонелли из прошлого тоже не вернётся», — написал Куп в колонке для RacingNews365.

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