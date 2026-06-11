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В «Хонде» отреагировали на признание двигателя «Ред Булл» сильнейшим в 2026-м

В «Хонде» отреагировали на признание двигателя «Ред Булл» сильнейшим в 2026-м
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Главный инженер «Хонды» Синатора Орихара отреагировал на информацию ФИА, что двигатель «Ред Булл» был признан сильнейшим в 2026 году.

«Принятые изменения? Трудно что-то сказать. Наша цель — получить больше мощности двигателя, но я бы сказал, что изменения правил, объявленные ФИА, являются разумным шагом для производителей силовых установок.

Данные ФИА по ADUO? Мы получили информацию от ФИА и некоторые цифры, и теперь надеемся улучшить производительность нашего двигателя в летний период. Мы работаем над улучшением производительности сгорания. Наши ожидания и результаты ФИA были в некотором роде схожи, так что я думаю, «Ред Булл» действительно проделал отличную работу, и я уважаю то, что они сделали. Цифры, которые мы получили от ФИА, были для нас вполне справедливыми», — приводит слова Орихары RacingNews365.

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