«Никогда не опровергались». Антонелли — о слухах в 2025-м про переход в «Альпин»

19-летний итальянский гонщик и нынешний лидер сезона-2026 Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», высказался о проблемах в дебютном для себя сезоне в 2025 году в «Королевских гонках».

«В какой-то момент сезона дела на трассе шли не так, как я хотел. Кроме того, начали циркулировать слухи о возможном переходе в «Альпин» или «Уильямс» — слухи, которые никогда не опровергались. В таких ситуациях неизбежно возникают сомнения и есть риск попасть в негативную спираль», — приводит слова Антонелли издание Motorsport.

После шести этапов в 2026-м у Антонелли 156 очков и первое место в личном зачёте. У идущего вторым Льюиса Хэмилтона («Феррари») — 90.