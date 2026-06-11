Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА пересмотрит данные по ADUO после запроса «Ред Булл» — The Race

ФИА пересмотрит данные по ADUO после запроса «Ред Булл» — The Race
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) решила пересмотреть результаты замеров мощности силовых установок команд Формулы-1 для системы доработки двигателя (ADUO) после запроса «Ред Булл», чья установка была признана лучшей, сообщили в The Race.

«Эта ситуация побудила «Ред Булл» обратиться в ФИА за разъяснениями о том, как руководящий орган пришёл к своим выводам. И после этих обсуждений ФИА согласилась пересмотреть свои данные по первым пяти гонкам сезона, чтобы дважды проверить свои выводы. Это будет включать оценку данных датчиков мощности, установленных на каждой машине, которые ФИА использовала весь сезон для проверки мощности каждого двигателя внутреннего сгорания.

Обязательство пересмотреть данные не означает, что вывод о «Ред Булл» изменится, но ФИА хочет быть абсолютно уверена в правильности своих первоначальных выводов. Дальнейшие проверки ADUO двигателя каждой команды будут проведены после Гран-при Венгрии и Мексики», — говорится в статье.

Материалы по теме
В «Хонде» отреагировали на признание двигателя «Ред Булл» сильнейшим в 2026-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android