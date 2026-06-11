ФИА пересмотрит данные по ADUO после запроса «Ред Булл» — The Race

Международная автомобильная федерация (ФИА) решила пересмотреть результаты замеров мощности силовых установок команд Формулы-1 для системы доработки двигателя (ADUO) после запроса «Ред Булл», чья установка была признана лучшей, сообщили в The Race.

«Эта ситуация побудила «Ред Булл» обратиться в ФИА за разъяснениями о том, как руководящий орган пришёл к своим выводам. И после этих обсуждений ФИА согласилась пересмотреть свои данные по первым пяти гонкам сезона, чтобы дважды проверить свои выводы. Это будет включать оценку данных датчиков мощности, установленных на каждой машине, которые ФИА использовала весь сезон для проверки мощности каждого двигателя внутреннего сгорания.

Обязательство пересмотреть данные не означает, что вывод о «Ред Булл» изменится, но ФИА хочет быть абсолютно уверена в правильности своих первоначальных выводов. Дальнейшие проверки ADUO двигателя каждой команды будут проведены после Гран-при Венгрии и Мексики», — говорится в статье.