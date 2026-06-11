Гасли ответил, знал ли о потере подиума в Монако, когда эмоционально отмечал финиш в гонке

Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли («Альпин») высказался об упущенном из-за штрафа подиуме на Гран-при Монако, где финишировал третьим, но в итоговой классификации стал лишь седьмым.

«Я знал об этом штрафе на круге после финиша, просто эмоции зашкаливали после безупречно проведённой гонки. Я был очень горд результатом, который мы показали с командой, и пересечением финишной черты третьим, что должно было быть вознаграждено подиумом, и это был мой способ пережить этот момент. Так я хотел справиться с ситуацией, разделить любые эмоции, которые у меня были.

Я думаю, будет справедливо сказать, что это был самый тяжёлый день в моей карьере в Формуле-1 и в моей спортивной карьере в целом, и я говорю конкретно о спортивной стороне, а не о 2019 годе и [смерти] Антуана [Юбера]. Я скажу, что это было определённо самое тяжёлое испытание, потому что я показал очень сильное выступление, а ещё будучи ребёнком, я вырос, наблюдая за Формулой-1, культовым Гран-при Монако, и как француз, это имеет для меня особое значение, и у меня никогда не было возможности подняться на тот подиум.

Я знаю, что я довольно эмоциональный человек, но справляться со всеми эмоциями, которые я испытал после гонки, для меня было чрезвычайно странно и тяжело. Понятное дело, что, если у вас есть машина, которая даёт вам возможность быть на подиуме каждые выходные, это немного другое. Вы быстро переключаетесь, приезжаете сюда, боретесь за подиум и в конце концов побеждаете. У меня ещё не было такой машины под собой, поэтому я знаю, что когда шанс появляется — может быть, раз в год, может быть, раз в два года, может быть, два или три раза в год, — но когда он появляется, я хочу убедиться, что я тот, кто его использует.

Это было особенное место с особенными результатами, и это был определённо самый трудный момент, который также научил меня кое-чему о себе и о том, как с этим справляться, но это был неприятный момент. Я думаю, что с точки зрения выступления мы с командой выполнили всё безупречно: я обогнал Ландо [Норриса] на первом старте и обогнал Исака [Хаджара] на втором старте, так что, я думаю, с точки зрения выступления мы можем гордиться тем, чего достигли за тот уикенд.

Мне определённо понадобилось несколько дней, чтобы успокоиться. Монако сам по себе уже очень напряжённый уикенд на трассе и за её пределами; пилотирование отнимает много энергии. Уровень адреналина зашкаливает, так что смешайте это с самой ситуацией — в понедельник и вторник нужно было переварить много всего, но сейчас я чувствую себя хорошо, чтобы на 100% сосредоточиться на новом гоночном уикенде», — приводит слова Гасли RacingNews365.