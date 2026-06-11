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«Феррари» подала запрос в ФИА из-за запрещённого для итальянцев элемента на «Мерседесе»

«Феррари» подала запрос в ФИА из-за запрещённого для итальянцев элемента на «Мерседесе»
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Руководство команды Формулы-1 «Феррари» подало запрос в Международную автомобильную федерацию (ФИА) на действия «Мерседеса», о чём сообщили в издании Autoracer.

Недовольство итальянской команды вызвало наличие на машине W17 «Мерседеса» на Гран-при Монако зазубренных пластин в районе заднего диффузора, которые в «Феррари» хотели установить на свои болиды на Гран-при Канады, но ФИА забраковала эту модификацию.

После шести этапов сезона-2026 «Мерседес» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 244 очка. «Феррари» идёт на втором месте — 165.

В личном зачёте пилот немцев Андреа Кими Антонелли — 156 очков. У Льюиса Хэмилтона из «Феррари» второе место и 90 баллов.

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