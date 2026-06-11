«Альпин» добилась права на слушание пересмотра штрафов Гасли в Монако — Ноубл

Команда Формулы-1 «Альпин» получила право на проведение слушания по пересмотру штрафов за превышение скорости на пит-лейне Пьером Гасли, из-за чего он потерял подиум на Гран-при Монако.

«Альпин» добилась официального слушания по пересмотру штрафов Пьера Гасли за превышение скорости на Гран-при Монако. Интригующая строка в документе с описанием новых доказательств…

«FOM как официальный поставщик хронометража соревнования предоставила доказательства того, что расстояние, использованное для расчёта официального времени Формулы-1 (и, следовательно, скорости на пит-лейне), было неточным и завышало скорость автомобиля №10», — написал Ноубл в социальной сети Х.