«Альпин» добилась права на слушание пересмотра штрафов Гасли в Монако — Ноубл
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Команда Формулы-1 «Альпин» получила право на проведение слушания по пересмотру штрафов за превышение скорости на пит-лейне Пьером Гасли, из-за чего он потерял подиум на Гран-при Монако.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394
«Альпин» добилась официального слушания по пересмотру штрафов Пьера Гасли за превышение скорости на Гран-при Монако. Интригующая строка в документе с описанием новых доказательств…
«FOM как официальный поставщик хронометража соревнования предоставила доказательства того, что расстояние, использованное для расчёта официального времени Формулы-1 (и, следовательно, скорости на пит-лейне), было неточным и завышало скорость автомобиля №10», — написал Ноубл в социальной сети Х.
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