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Антонелли рассказал, за счёт чего добился успеха в 2026 году после проблем в 2025-м

Антонелли рассказал, за счёт чего добился успеха в 2026 году после проблем в 2025-м
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19-летний итальянский гонщик и лидер сезона-2026 Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») высказался о своём прогрессе после дебюта в 2025 году.

«Во время зимнего перерыва мы много работали над взаимодействием с силовой установкой. Мы всё ещё работаем над этим аспектом сегодня. Мы выполнили интенсивную программу на симуляторе, чтобы развить машину и лучше понять эту силовую установку, а также освоить управление батареей. Бо́льшая часть того, что я могу делать сегодня, напрямую связана с подготовительной работой, которая началась в прошлом году.

Залог успеха в моём случае в том, что я сразу нашёл хорошее чувство с машиной, в отличие от того, что было в прошлом году. Чувствую себя гораздо более контролирующим ситуацию. Всё ещё иногда совершаю ошибки, но в целом я гораздо эффективнее. Я гораздо меньше напряжён, чем в прошлом году. Сегодня я чувствую, что кое-что доказал и что у меня больше контроля над ситуацией», — приводит слова Антонелли издание Motorsport.

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