В «Астон Мартин» объяснили аварию Лэнса Стролла на Гран-при Монако

Руководитель гоночных операций «Астон Мартин» Майк Крак объяснил аварию Лэнса Стролла на Гран-при Монако технической проблемой.

«Мы просили гонщиков использовать максимально низкие передачи на трассе — понятно, для наддува, для рекуперации, просто чтобы двигатель находился в лучшем режиме, и энергия тоже. Мы постоянно говорили это гонщикам, а они отвечали нам, что не могут, потому что управляемость недостаточно хорошая.

У нас был промежуток на трассе, когда мы были довольно стабильны, а потом Лэнс попробовал включить первую передачу, чтобы посмотреть, что получится. И снова получил это — то, что он описывает как ощущение толчка, как удар, — которое сбило его с траектории. Но в этот момент, а речь тут о сантиметрах, если посмотреть с бортовой камеры, видно, что на шинах были камни, ему уже было некуда деваться, как и Шарлю [Леклеру]. Так что, учитывая ощущения, которые были у него в начале гонки, я думаю, именно поэтому он сделал вывод, что проблема связана с силовой установкой или с двигателем.

Мы считаем, что нам предстоит много работы с коробкой передач, и полагаем, что именно в этом может быть корень проблемы», — приводит слова Крака издание Motorsport.

Стролл сошёл на 57-м круге, вылетев в барьеры на финальном повороте Antony Noghes. Авария вызвала машину безопасности, после рестарта которой в том же месте разбился Шарль Леклер. Гонка была остановлена красными флагами.