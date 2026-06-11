«Рено» остановил переговоры о продаже доли в команде Формулы-1 «Альпин»

«Рено» вмешался в переговоры о продаже 24% доли в команде Формулы-1 «Альпин», принадлежащей инвестиционной группе Otro Capital, и прекратил их из-за отсутствия прогресса. Генеральный директор «Рено» Франсуа Прово заявил, что «не удовлетворён» ходом обсуждений, поскольку «прогресс идёт плохо».

«На данном этапе мы решили остановиться, так что дальнейшего обсуждения нет. Теперь я вижу гораздо больше мотивации, гораздо больше строгости, гораздо больше серьёзности в подходе к делу. Что бы ни случилось в будущем, Renault Group продолжит контролировать ситуацию. Формула-1 — самое популярное спортивное событие в мире. Так какой был бы смысл для такой группы, как «Рено», имея шанс быть здесь, уходить? Конечно, нет. Мы здесь надолго», — приводит слова Прово издание The Race.

«Рено» имеет право вето на продажу акций Otro Capital до сентября.