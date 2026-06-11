Шарль Леклер подтвердил переход на тормозные диски, которые использует Льюис Хэмилтон

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подтвердил, что на Гран-при Барселоны-Каталуньи опробует тормозные диски Carbon Industries — ту же конфигурацию, которую его напарник Льюис Хэмилтон использует с Гран-при Японии.

«Здесь, в Монтмело, мы немного изменим конфигурацию тормозов. Насколько сильно? Увидим завтра. Я не ожидаю революции, но в определённых ситуациях, надеюсь, их будет легче контролировать. Это решение мы приняли как команда, чтобы разделить варианты. Однако последние два уикенда оказались сложнее, чем я предполагал изначально», — приводит слова Леклера издание AutoRacer.

При этом, несмотря на переход Леклера на продукцию французского производителя, многолетнее партнёрство «Феррари» с Brembo не прекратится. Сотрудничество между компаниями длится более полувека и охватывает суппорты, тормозные цилиндры, сцепление и другие компоненты, включая продукцию брендов группы Brembo, таких как Öhlins.

Новые правила 2026 года с увеличенной электрической составляющей изменили работу тормозной системы: задние тормоза работают меньше, что затрудняет поддержание их в оптимальном температурном окне. В условиях низких температур или при движении за машиной безопасности проблема становится особенно острой. В этом контексте выбор тормозных материалов становится ещё более индивидуальным и зависит от предпочтений пилота.