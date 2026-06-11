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Леклер отказался комментировать заявление Brembo после своей критики тормозов в Монако

Леклер отказался комментировать заявление Brembo после своей критики тормозов в Монако
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер не стал комментировать заявление компании Brembo, выпущенное после его критики тормозной системы по ходу гоночного уикенда в Монако. Об этом сообщает издание Crash.net.

Ранее производитель тормозных систем выразил удивление словами монегаска. В компании заявили, что преждевременно делать окончательные технические выводы до анализа всех доступных данных.

Монегаск подтвердил, что на Гран-при Барселоны-Каталуньи перейдёт на тормозные диски Carbon Industrie, которые использует его напарник Льюис Хэмилтон. При этом, отвечая на вопрос журналистов о реакции Brembo на его недавние высказывания, Леклер предпочёл не вдаваться в детали.

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