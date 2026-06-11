Фернандо Алонсо: это, вероятно, моя последняя гонка в Барселоне

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что Гран-при Барселоны-Каталуньи, вероятно, станет для него последним в Формуле-1. По словам испанца, он примет решение о продолжении выступлений после летнего перерыва.

«Это, вероятно, моя последняя гонка в Барселоне. Я не буду конкурентоспособен. В квалификации не продержусь долго, а в гонке — да, но на более низком темпе. Этап особенный, и этот последний раз тоже будет таким. Я пока ничего не решил, после лета определюсь, продолжать ли. Но в следующем году Барселоны не будет, так что шансов, что это финал, гораздо больше.

Каждую гонку я думаю, что она может стать последней. Тяжело не выигрывать и не быть конкурентоспособным, но это ничего не меняет в моей карьере или жизни. Я добился гораздо большего, чем когда-либо мечтал, и это тяжело для команды. Здесь я прошёл свой первый тест на болиде, принадлежащем «Рено» и «Бенеттон». И проехал круг с королём Хуаном Карлосом I. Я не осознавал, что он там, когда пилотировал.

В Монако мы набрали очки, потому что произошло много событий, однако недостаток скорости не скрыть. Тем не менее это будет сложный год для набора баллов: есть четыре очень сильные команды, и остаются лишь девятое и 10-е места. А «Альпин» — это определённо пятая команда.

Новинки пригодятся и в этом году, и в будущем. Наша ситуация должна улучшиться, и надежды связаны со второй половиной сезона. Это поможет нам бороться в середине таблицы. Не идеально начинать с неудачи в новую эру регламента, потребуется время, чтобы вернуться в лидирующую группу.

Мы быстро поняли, что двигатель недостаточно быстр, а проект находится в незавершённом состоянии. Нам нужно наверстать и устранить проблемы, но в Формуле-1 гонки каждые две недели, и мы не сможем этого добиться раньше второй половины года. Я верю в изменения, однако до тех пор всё будет по-прежнему.

Это привилегия — иметь два этапа: разные места и разные гонки. Барселона — домашний уикенд, а в Мадриде нас ждёт уникальный Гран-при с новым подходом Ф-1. Примеры есть и в Баку, Сингапуре или Майами, и это совершенно другой опыт. Взаимодополняющие гонки — нечто очень хорошее для болельщиков и страны», — приводит слова Алонсо издание Marca.