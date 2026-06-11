«Пирелли» останется единственным поставщиком шин для Формулы-1 до 2028 года

Международная автомобильная федерация (ФИА) и руководство Формулы-1 продлили контракт с «Пирелли» до конца 2028 года. Итальянская компания останется единственным поставщиком шин для Формулы-1, Формулы-2, Ф-3 и F1 Academy.

«Пирелли» присутствует в чемпионате с первого сезона в 1950 году и является монопольным поставщиком шин с 2011 года. За это время компания преодолела отметку в 500 Гран-при.

«Мы наслаждались невероятной историей и партнёрством с «Пирелли», полагаясь на их техническое мастерство и фокус на производительности, инновациях и устойчивости на протяжении многих лет. Я рад, что ФИА и мы продолжим эти отношения ещё на один год», — приводит слова генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали пресс-служба чемпионата.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем отметил, что «Пирелли» обеспечивает стабильно высокий уровень производительности, инноваций и безопасности на высшем уровне автоспорта. А исполнительный вице-председатель итальянской компании Марко Тронкетти Провера назвал Формулу-1 «лучшей лабораторией для инноваций, тестирования передовых технических решений и постоянного улучшения исследований и разработок».

Продление контракта было осуществлено путём активации опции в действующем соглашении по взаимному согласию сторон. Новый срок рассчитан до конца сезона-2028.