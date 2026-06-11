Чемпион Ф-3 Рафаэл Камара может заменить Эстебана Окона в «Хаасе» уже в 2027 году — AMuS

Бразильский гонщик молодёжной программы «Феррари», чемпион Формулы-3 2025 года Рафаэл Камара рассматривается в качестве кандидата на место в команде «Хаас» в сезоне-2027. По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, в «Феррари» считают пилота готовым к переходу в Формулу-1 и хотели бы устроить его в американскую команду, являющуюся техническим партнёром «Скудерии».

21-летний Камара в 2025 году выиграл чемпионат Формулы-3, а после перехода в Формулу-2 начал показывать высокие результаты. В дебютном сезоне он уже поднимался на подиум на этапах в Мельбурне и Майами и сейчас занимает седьмое место в общем зачёте.

При этом под потенциальным давлением оказался Эстебан Окон. По данным источника, француз пока не смог убедительно подтвердить своё преимущество над напарником Оливером Берманом, а также он остаётся одним из самых высокооплачиваемых пилотов в истории «Хааса». Молодой Камара мог бы стать для команды более доступным вариантом.

Отмечается, что окончательное решение будет принимать именно американская команда, однако в паддоке уже ожидают, что Камара станет одним из главных действующих лиц трансферного рынка перед сезоном-2027.