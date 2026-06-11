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«Они несчастны в жизни, будь собой». Норрис поддержал фаната, столкнувшегося с критикой

«Они несчастны в жизни, будь собой». Норрис поддержал фаната, столкнувшегося с критикой
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис обратился к поклоннику, который ведёт его фан-страницу и подвергся за это критике. Британец посоветовал не обращать внимания на хейтеров, которые «очень несчастны в жизни», и оставаться собой. Скриншот переписки фанат опубликовал в соцсети.

Не обращай внимания на то, что тебе говорят! Они, очевидно, очень несчастны в жизни и не обладают таким же добрым сердцем, как у тебя! Они говорят, как будто всё знают, а на самом деле не знают абсолютно ничего, иногда мне их даже жаль, просто отступи, посмейся над этим и оставайся собой! Ты гораздо-гораздо лучший человек, чем они когда-либо будут! ;) Спасибо за поддержку, ладно? :) Буду вечно тебе благодарен :) ЛН», — написал в своём сообщении к поклоннику Ландо.

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