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Решение по апелляции «Альпин» на штрафы Пьера Гасли в Монако ожидается в пятницу

Решение по апелляции «Альпин» на штрафы Пьера Гасли в Монако ожидается в пятницу
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал потерю подиума на Гран-при Монако, где два пятисекундных штрафа за превышение скорости на пит-лейн отбросили его с третьего на седьмое место.

«Я не хочу говорить слишком много, пока не завершится слушание и пока команда не проведёт беседу с ФИА. Думаю, они очень усердно работали и, по сути, сделали всё, что могли, чтобы представить новые доказательства.

Было довольно много обсуждений с командой, с юристами, по поводу нашего дела, так что я по-прежнему активно вникаю в то, что произошло, и во всю эту ситуацию. Но в то же время я рад, что у нас впереди ещё одна гонка. Я уже пытался как-то принять это и убедиться, что приеду сюда, выложившись на все 100%, чтобы показать здесь хороший результат», — приводит слова Гасли издание Motorsport.

«Альпин» подала запрос на пересмотр штрафов. В четверг стюарды ФИА признали запрос допустимым, поскольку команда представила новые доказательства — данные руководства Формулы-1, свидетельствующие об ошибке в системе измерения скорости на пит-лейне. Система измерения расстояния, как сообщается, «была неточной и завышала скорость» болида Гасли.

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