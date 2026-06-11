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«Ред Булл» подколол Англию из-за выступающего за Францию Майкла Олисе

«Ред Булл» подколол Англию из-за выступающего за Францию Майкла Олисе
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» пошутила над сборной Англии, вспомнив полузащитника Майкл Олисе, который на чемпионате мира будет представлять Францию.

В официальном аккаунте команды в социальной сети X появилась публикация: «Эй, Англия, каково это — упустить Олисе перед чемпионатом мира?»

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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