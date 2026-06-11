Макс Ферстаппен оценил изменения в регламенте двигателей Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал изменения в регламенте двигателей Формулы-1, которые предусматривают поэтапный переход к распределению мощности 60:40 к 2028 году.

«Я действительно считаю, было приятно видеть, что перемены происходят уже в этом году, а также закладываются на следующий. Разумеется, хотелось бы, чтобы 2027-й стал тем, что нас ждёт в 2028-м. Но я также понимаю, что иногда здесь играет роль политика. По крайней мере, те корректировки, которые вносятся, идут в правильном направлении. Так что, пожалуй, это всё. Да, это хорошо», — приводит слова Ферстаппена издание ESPN.