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Ферстаппен — о высокой оценке мотора «Ред Булл»: выясняем, почему и как это случилось

Ферстаппен — о высокой оценке мотора «Ред Булл»: выясняем, почему и как это случилось
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что команда проводит переговоры с Международной автомобильной федерацией (ФИА) по поводу результатов оценки двигателей в рамках программы ADUO.

«Думаю, это немного удивило всех нас в команде. Мы можем гордиться проделанной работой, но ощущения, что мы лучшие, никогда не было. Именно поэтому всё и вызвало удивление, и именно поэтому мы сейчас взаимодействуем с ФИА, чтобы понять, что там произошло. Мы ведём тесные переговоры, чтобы выяснить, почему и как это случилось.

Конечно, у нас всё ещё есть некоторые проблемы с надёжностью, но в целом, честно говоря, приятно быть частью всего этого, видеть энтузиазм людей и то, чего они хотят добиться. Они никогда не бывают довольны. Я тоже никогда не удовлетворён, но и они такие же, и они так же разочарованы, когда дела идут не так, как надо. Так что да: мы гордимся, однако одновременно немного сбиты с толку тем, что нас вдруг стали представлять как лучших, потому что сами мы так себя не чувствуем», — приводит слова Макса издание Sky Sports.

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