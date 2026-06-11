Льюис Хэмилтон ответил, где бы он хотел видеть трассу Формулы-1 в будущем

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос фаната о том, где бы он хотел видеть трассу Формулы-1 в будущем.

«Африка… и я работаю над этим», — написал Хэмилтон в социальной сети.

Ранее в календаре Формулы-1 уже была трасса в Африке — Гран-при Южной Африки проводился на трассе «Кьялами». В последние годы руководство Формулы-1 неоднократно заявляло о заинтересованности в возвращении гонки на континент, однако конкретных соглашений достигнуто не было.

Хэмилтон после шести этапов сезона-2026 занимает второе место в личном зачёте (90 очков). Гран-при Барселоны-Каталуньи — седьмой этап сезона — пройдёт 12-14 июня.