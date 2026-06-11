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Антонелли — о сравнениях с Сенной: не достиг и сотой доли того, чего удалось добиться ему

Антонелли — о сравнениях с Сенной: не достиг и сотой доли того, чего удалось добиться ему
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Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о сравнениях с трёхкратным чемпионом мира Айртоном Сенной, которые появились после его победы на Гран-при Монако.

«Честно говоря, мне такое сравнение не очень нравится. Не думаю, что меня следует сопоставлять с человеком, который вошёл в историю этого вида спорта. Я не достиг и сотой доли того, чего удалось добиться ему, поэтому это не совсем справедливо. Да и мне самому оно не по душе по всем перечисленным причинам.

Он мой кумир, человек, который меня вдохновляет. Но сравнивать меня с ним, на мой взгляд, неправильно, особенно на данном этапе карьеры. Это только начало, и мне ещё столько всего предстоит достичь, столько сделать и улучшить. Я чувствую, что до его уровня мне пока очень далеко», — приводит слова Антонелли издание ESPN.

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