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Кими Антонелли забил мяч в мини-ворота после шутки про Италию на ЧМ-2026

Кими Антонелли забил мяч в мини-ворота после шутки про Италию на ЧМ-2026
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В социальной сети Х появилось шуточное видео с участием пилота команды «Мерседес» 19-летнего Андреа Кими Антонелли. Во время попытки поразить мини-ворота один из голосов за кадром подколол итальянца, после чего юноша собрался и забил «гол».

Голос за кадром: Ты вообще можешь забить? Давай же. (Кими бьёт по мячу и не попадает в ворота). Прямо как Италия на чемпионате мира, да?

Фрагмент из видео с Майклом Джорданом: Серьёзно? А, вот как ты решил играть? Теперь для меня это стало личным.

Второй голос за кадром: Разрушено! — было сказано в видео, в котором Антонелли забил-таки мяч в мини-ворота.

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