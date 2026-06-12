Антонелли: пожалуйста, не спрашивайте меня о чемпионате мира по футболу

Пилот «Мерседеса» и лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 Андреа Кими Антонелли признался, что не знает, кто выиграет чемпионат мира по футболу, но хотел бы победы Италии.

Антонелли: Только, пожалуйста, не спрашивайте меня о чемпионате мира.

Интервьюер: Ну ладно, тогда кто, по-вашему, выиграет? Даже если это не может быть Италия?

Антонелли: Определённо не мы. Да, не знаю. Слишком много сильных команд. Но я большой поклонник Месси ещё со времён, когда он играл за «Барселону». Так что… Но, думаю, борьба будет очень плотной. Аргентина очень сильна, Испания очень сильна, Англия очень сильна, Германия — тоже. Так что посмотрим. Не могу дать вам точный ответ. Хотелось бы, чтобы это была Италия, конечно, — заявил Кими во время пресс-конференции на медиадне Гран-при Барселоны-Каталуньи.

Сборная Италии не сыграет на ЧМ-2026. Команда Дженнаро Гаттузо уступила в финале стыков Боснии и Герцеговине.